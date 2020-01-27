Происшествия
REGNUMСМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях. Во время ее рабочей поездки в Грозный в 2017 году она встречалась не с Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, а с их братьями, предъявившими документы убитых.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев
Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.Новая газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Технологии
Активисты Фонда СПО призывают Microsoft отдать Windows 7 пользователям
Окончание поддержки популярной операционной системы Windows 7 оказалось неприятным сюрпризом для пользователей.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео
Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Космос
Астрономы обнаружили самую смертоносную планету
В США ученые из Чикагского университета выяснили, что экзопланета KELT-9b, которая относится к классу горячих юпитеров, настолько раскалена, что в ее атмосфере расщепляются молекулы водорода.
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Политика
Правительство Ингушетии отправлено в отставку
Правительство Ингушетии отправлено в отставку.
Шоу-бизнес
Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом 2019 года признали «Текст»
Постановщик «Т-34» Алексей Сидоров завоевал сразу два «Золотых орла» — за лучшую режиссуру и лучший сценарий, а рекордсменом по персональным номинациям стал Александр Петров: актер соревновался сам с собой в категории «Лучшая мужская роль в кино» («Текст» и «Т-34») и претендовал на премию в категории «Лучшая мужская роль на телевидении» («Звоните ДиКаприо!»).
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Общество
Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ
Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Общество
Орнитолог усомнился, что бесснежная зима опасна для птиц
Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» Александр Сорокин обсудил с ИА НСН предупреждение финского эколога Кимма Сааринена о том, что бесснежная зима может привести к тому, что лето будет без комаров.
Политика
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса
Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая.
Кино
Первый полноценный трейлер сериала Ghost in the Shell: SAC_2045
Общество
Монголия закрыла границу с Китаем из-за угрозы коронавируса
Власти Монголии закрыли границу с Китаем в связи с угрозой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом, сообщает газета Global Times.