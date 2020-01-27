Происшествия

REGNUMREGNUMСМИ предположили подлог при проверке в Чечне

СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях. Во время ее рабочей поездки в Грозный в 2017 году она встречалась не с Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, а с их братьями, предъявившими документы убитых.
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с чего всё началось

Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев

Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.
Новая газетавчера в 23:00

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Москалькова проверит «подмену» пропавших чеченцев

Национальная служба новостей05:08

Москалькова снова пообещала проверить данные о «подмене» пропавших чеченцев

Интерфакс03:25

Москалькова пообещала проверить информацию из расследования «Новой» о подмене казненных чеченцев

Новая газета03:33

Омбудсмен Татьяна Москалькова поручила проверить данные о подмене убитых в Чечне местных жителей на их братьев

Эхо Москвы04:02

«Новая газета»: погибших жителей Чечни подменили их родственниками

URA.Ru02:05

«Новая газета» сообщила о подлоге людей в деле о пропавших чеченцах в 2017 году

Коммерсантъ03:09

СМИ предположили подлог при проверке в Чечне

REGNUM01:11
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Происшествия

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

РИА Новости 05:19
Экономика

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Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
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Москалькова Татьяна Николаевна
Российский политик
Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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