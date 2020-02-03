Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова. Такие прогнозы сообщили такие ведущие американские СМИ, как телеканалы ABC и CNN.

СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове

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