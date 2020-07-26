Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01

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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04

В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

Комсомольская правда20:22
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Шоу-бизнес

Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей

Kazanfirst.ru 15:42
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Происшествия

В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Газета.Ru 20:06
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Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
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Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
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Происшествия

Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

RT на русском 21:36
Космос

NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах

О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами.
Говорит Уфа 11:47
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Происшествия

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

RT на русском 21:53
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Армия и оружие

В России отмечают День военно-морского флота

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:03
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Энергетика

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
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Общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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Общество

Ученые назвали идеальную продолжительность для секса

Нормальная длительность составляет 3-7 минут. При этом хороший или оптимальный секс длится 7-13.
РЕН ТВ 21:08
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Гаджеты

OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

Официальные продажи нового смартфона OnePlus Nord состоятся 4 августа, но уже устройство установило рекорд.
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Финансы

Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада

Иванов подчеркнул, что в Сети можно найти данные и об оценках банка от иностранных организаций.
ФедералПресс 20:49
Экономика

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 12:14
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Футбол

Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу

Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия 13:02
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем

Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Gazeta.SPb 16:17
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
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Кино

Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

NewInform вчера в 13:06
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Общество

В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин

В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Здоровье

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
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Политика

Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
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Армия и оружие

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
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Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
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Футбол

Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
Матч ТВ 21:52
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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