По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.

с чего всё началось

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

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