В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com. По информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы.

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

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