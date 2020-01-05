Технологии

РИА НовостиРИА НовостиСМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com. По информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы.
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В WhatsApp появилась новая зараза

iXBT.comвчера в 11:19

СМИ сообщили о «новогоднем вирусе» Whatsapp

Московский Комсомолец13:37

В WhatsApp появился «новогодний вирус»

ТК Звезда12:59

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РИА Новости13:25

«Новогодний вирус» атаковал WhatsApp

ГЛАС.RUвчера в 12:20

«Новогодний вирус» обнаружен в WhatsApp

News.ru13:42

В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Взгляд.ру13:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке.
Lenta.ru 13:21
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Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Наша версия вчера в 07:46
Политика

Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
РИА Новости 09:25
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Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
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Представлены смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color с NFC

Компания Xiaomi презентовала новые смарт-часы Mi Watch Color.
Актуальные Новости вчера в 05:03
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Технологии

Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit

Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit.
N+1 03:09
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 07:12
Спорт

Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти

Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
ТАСС 11:30
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Авто

На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Tvoe-avto.com 04 января в 03:23
Политика

Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
ФАН 11:20
Политика

МИД РФ позитивно оценил избрание нового спикера парламента Венесуэлы

МИД России прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы.
Московский Комсомолец 10:10
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо

Модель поставила финальную точку в отношениях с рэпером Фараоном. Олеся поделилась фотографией роскошного кольца на том самом пальце.
StarHit.ru 03:00
Автоспорт

Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
РИА Новости 07:06
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Футбол

Гвардиола: мне кажется, что «Манчестер Юнайтед» начал играть в футбол Сульшера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаре Сульшере.
Чемпионат 13:39
Хоккей

Сборная России проиграла в финале молодёжного чемпионата мира

Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
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