Политика

BFM.ruBFM.ruСМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»

Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
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Bild: США готовят «санкционный трюк» против участников «Северного потока-2»

Российская газета12:42

«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона

Взгляд.ру05:39

США угрожают «новогодним трюком» «Северному потоку — 2»

News.ru09:56

В Германии предупредили о «санкционном трюке» для РФ по «Северному потоку-2»

Комсомольская правда08:47

Надеются остановить «Северный поток - 2»: США приготовили «санкционный трюк» для России - СМИ

Царьград07:08

В Германии предупредили о «санкционном трюке» США против «Северного потока — 2»

ФАН06:57

СМИ предупредили о подготовке США «трюка» против «Северного потока – 2»

Известия10:19
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Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу.
РЕН ТВ 12:19
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Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

REGNUM 12:06
Политика

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
RT на русском 11:24
Автоспорт

Квят завершил чемпионат «Формулы-1» на 13-м месте

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
РИА Новости 11:33
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Дочь Началовой отметила первый день рождения после смерти мамы

1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина исполнилось 13 лет. Это первый день рождения Верочки после смерти ее мамы Юлии Началовой.
ТВ Центр 08:50
Футбол

«Интер» вышел в лидеры Серии А, «Лацио» и «Милан» победили

Евро-футбол.ру 11:06
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Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Lenta.ru 11:49
Происшествия

Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
News.ru 29 ноября в 23:10
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Происшествия

На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги

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Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
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Армия и оружие

В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе

Южный Федеральный 29 ноября в 13:44
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Происшествия

Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе

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На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru 11:12
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Максим Галкин отказался от участия в президентских выборах

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Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Российская газета 11:53
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
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Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков

Популярная механика 26 ноября в 07:02
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Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
РИА Новости 09:57
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