Политика
BFM.ruСМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»
Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
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В Германии предупредили о «санкционном трюке» для РФ по «Северному потоку-2»
Комсомольская правда08:47
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