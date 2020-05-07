Коронавирус
ИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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Общество
Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендацию Центробанка.
Дождь 11:28
Общество
Вирусолог напомнил об еще одном пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн напомнил россиянам о еще одном пути заражения коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 17:58
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Музыка
Рэпер Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией
Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, выпустил альбом "Дом, который построил Алик".
Газета.Ru 06:42
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:14
Единоборства
Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом
Американский боец Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проводить с ним бой из трусости.
Вечерняя Москва 20:36
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Политика
Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве»
Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
РБК 21:36
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Игры
Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft
Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru 13:28
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Автоспорт
Формулу-1 могут провести в новых городах
Все про Спорт ру 11:57
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Здоровье
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Экономика
Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году
Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 11:16
Общество
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Британское издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором засняли двойников лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 20:11