Коронавирус

ИзвестияИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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с чего всё началось
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post
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Газета.Ruвчера в 22:39

Подробнее о событии

Курс доллара может обрушиться из-за планов Китая

URA.Ruвчера в 23:14

Китай спрятал в рукаве козырь против США: SCMP раскрыла тактику Пекина

Царьградвчера в 06:41

СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса

ТК Звездавчера в 21:45

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

Известиявчера в 20:41

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Газета.Ruвчера в 22:39

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ

Profinance.ruвчера в 06:08

Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок

Expert.ruвчера в 04:56
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Энергетика

В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.
Взгляд.ру 06 мая в 11:13
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru 06 мая в 18:27
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Наука

Ученые смогли расширить познания о доколумбовой эпохе Перу

ИА Красная Весна вчера в 13:44
Авто

ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян

ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня вчера в 04:35
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
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Общество

Собянин продлил режим ограничений до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
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Политика

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
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Энергетика

Саудовская Аравия повышает нефтяные цены

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь.
Вести.Ru вчера в 07:38
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
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Общество

В России может не быть пика распространения коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
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Политика

Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией

RT на русском 00:00
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
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Авто

УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
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Общество

Куйвашев ввел масочный режим во всех городах Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел масочный режим во всех населенных пунктах Среднего Урала.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 08:01
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Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 04:52
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

Видео создано в домашних условиях. В него вошли фрагменты роликов, которые сняли другие знаменитости.
РИА Новости вчера в 22:05
4
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
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Космос

На Марсе обнаружены следы древней реки

Ученые из Великобритании выяснили, что несколько миллиардов лет назад на Марсе было столько же воды, сколько и на Земле.
Pravda.Ru 06 мая в 14:40
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Здоровье

Коронавирус: в Хакасии выздоровели 12 пациентов

2 пациента поступили в признаками респираторной инфекции. Ещё 7 человек подхватили вирус, контактируя с коллегами и членами семьи.
Юг Сибири вчера в 22:07
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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera вчера в 05:25
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
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Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
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Игры

Microsoft показала новые игры, оптимизированные под Xbox Series X

Несколько часов назад завершилась презентация компании Microsoft, на которой были показаны трейлеры новых игр, готовящихся к выходу вместе с приставкой нового поколения – Series X. Предлагаем и вам увидеть все представленные новинки.
Faktom вчера в 14:53
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СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова

Российская газета вчера в 09:37
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Армия и оружие

В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

Военное дело вчера в 05:41
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