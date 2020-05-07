Коронавирус
ИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
NewInform 10:56
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле
В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily 21:47
Общество
Переболевший коронавирусом рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Московский Комсомолец 23:21
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь 02:40
Авто
Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio
Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
За рулем Кубань 09:05
Культура
Создатели комедии «Билл и Тед» предложили фанатам стать частью фильма
Фанаты приключений рокеров-раздолбаев могут увидеть себя на экране в комедии «Билл и Тед».
КиноПоиск вчера в 05:02
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Кино
Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета вчера в 07:20
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru 22:36
Игры
Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом
Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг.
Дни24 05 мая в 12:20
Футбол
Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области
Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Soccer.ru 18:23
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Общество
Назван правильный способ носить медицинскую маску весной
Теплая погода в мае и грозы с дождями привели к тому, что неправильное использование медицинских масок в таких условиях становится иногда опасным, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Аргументы и Факты 21:12
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru 09:37
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53
Единоборства
57-летний Холифилд объявил о возвращении на ринг вслед за Тайсоном
Известный в прошлом американский боксер и бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что намерен вернуться на ринг, передает TMZ Sports.
Газета.Ru вчера в 19:30
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Общество
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 51 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.
РИАМО 14:41
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Автоспорт
Формулу-1 могут провести в новых городах
Все про Спорт ру 11:57
Политика
Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
RT на русском 15:58
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41