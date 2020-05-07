Коронавирус

ИзвестияИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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Курс доллара может обрушиться из-за планов Китая

URA.Ru23:14

Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок

Expert.ru04:56

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

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Почему американка вывезла дочерей из Китая во время вспышки Covid-19, а потом вернула их обратно

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Китай спрятал в рукаве козырь против США: SCMP раскрыла тактику Пекина

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Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ

Profinance.ru06:08

СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса

ТК Звезда21:45
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Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

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Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
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Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом

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Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области

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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

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В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 51 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.
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Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

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