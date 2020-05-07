Коронавирус
ИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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с чего всё началось
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.Газета.Ruвчера в 22:39
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Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара — китайские СМИ
Profinance.ruвчера в 06:08
СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса
ТК Звездавчера в 21:45
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