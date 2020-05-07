с чего всё началось

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.

Здоровье Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19 Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 491

Космос Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов» Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник. 1

Авто Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую». 5

Политика Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. 7

Общество В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко. 46

Гаджеты Флагманский Intel Core i9-10900K протестировали Флагманский процессор Intel Core i9-10900K представлен экспертами не так давно.

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. 663

Общество ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа Единые госэкзамены для выпускников школ – 11-классников могут передвинуть на середину июля или начало августа – такую информацию дает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине. 938

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 42

Политика Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение. 7