Коронавирус
ИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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с чего всё началось
Китай может в ближайшие месяцы продать часть принадлежащих ему трежерис в ответ на обострение торгового конфликта и «войну слов» между Вашингтоном и Пекином, пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.Profinance.ru06:08
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