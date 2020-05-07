с чего всё началось

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.

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Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову. 647

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

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Политика Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. 55

Общество Бурков назвал возможные даты проведения парада Победы в Омске По словам главы, после восстановления эпидемиологический обстановки в регионе проведут все мероприятия, посвященные 75-летию победы в ВОВ.

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 551

Шоу-бизнес Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой. 14

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. 140

Общество В США откроется самый популярный национальный парк Самый посещаемый национальный парк США Грейт-Смоки-Маунтинс откроют на грядущих выходных для посетителей, сообщает РИА «Новости».