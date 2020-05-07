Коронавирус
ИзвестияСМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.
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Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
Общество
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости 18:47
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможность назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Экономика
Росстат: в марте увеличился реальный размер средней пенсии
Рост реального размера средней пенсии в России в марте 2020 года относительно уровня на март прошлого года составил 3,1% с учетом инфляции, 6 мая сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
ИА Красная Весна 14:13
Здоровье
Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Общество
В Израиле «спалили» программу слежения за гражданами во время пандемии
В Израиле задачу отслеживания контактов пациентов с коронавирусом попыталась решить частная охранная фирма NSO Group, которая известна своими мобильными хакерскими инструментами.
Ридус 20:41
Общество
В Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая
Регион находится на втором месте после Москвы по числу заболевших. Ранее режим изоляции граждан до 31 мая продлили в Москве.
Коммерсантъ 17:03
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
RT на русском 20:32
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров назвал семь причин, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину.
Коммерсантъ 18:21
Армия и оружие
Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 21:03
Происшествия
Банкир Власов арестован на 2 месяца по делу о выводе денег
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова, по делу о выводе из России более 500 млрд рублей через молдавский банк.
Российская газета 15:51
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
Ранее масочный режим ввела Москва. Он начнет действовать с 12 мая.
Коммерсантъ 14:08
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Автоспорт
Формулу-1 могут провести в новых городах
Все про Спорт ру 11:57
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине
Экспресс газета 02:19
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 05 мая в 03:58
Спорт
Сборная России и команда Европы сыграли вничью на Кубке наций
В первом туре Кубка наций по шахматам сборная России сыграла вничью с командой Европы.
Советский спорт 05 мая в 10:48
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Происшествия
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране возросло до 11
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 11 человек.
Известия 19:20
Здоровье
В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Бурятии с 1 по 7 мая в 1,8 раза выросло количество выявленных случаев заболевания.
Байкал-Daily 21:01
Футбол
Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020
Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.
Soccer.ru 14:48
Политика
США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы
Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ 20:33
Наука
Инженеры успешно испытали «невозможный» ракетный двигатель
Популярная механика 14:35