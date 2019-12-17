Общество
Тарантас НьюсСМИ предупредили о возможном повышении цен на автомобили в РФ
C 2020 года российское правительство начнет дифференцировать размер госсубсидий автопрому в зависимости от уровня локализации производства на территории нашей страны.
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с чего всё началось
Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.Коммерсантъвчера в 14:15
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Сотрудница ТНТ возмутилась цензурой на канале и через час удалила пост
Футбол
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Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Наука
Грипп снижает вероятность заболевания простудой
Грипп и простуда мешают друг другу и снижают вероятность человека заболевать одним из этих заболеваний, если он уже имеет подобный диагноз.
Общество
Госдума передаст следователям МВД дела о распространении порнографии
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.
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Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Политика
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Авто
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Здоровье
Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров
Министерство здравоохранения Башкирии проверит информацию о жалобах врачей республиканской детской клинической больницы на нехватку кадров, лекарств и затянувшийся ремонт.
Здоровье
Лучевая терапия станет доступнее для россиян
Конформная дистанционная лучевая терапия вошла в базовую программу ОМС.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Хоккей
«Куньлунь» дома разгромил «Адмирал»
Шоу-бизнес
Муж Гагариной рассказал о разрыве
Муж Полины Гагариной – известный фотограф Дмитрий Исхаков – прочитал в Сети, что жена покинула его, и отреагировал на это.
Политика
Отец Зеленского: Если мой сын начнет воровать, его дед восстанет из мертвых и даст ему чертей — Daily Storm
Профессор (завкафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ имени Вадима Гетьмана) Александр Зеленский в интервью интернет-изданию «Страна.ua» рассказал, что на его сына оказывают давление со всех сторон, хотя «еще и года не прошло, как Вова у власти».
Футбол
СМИ узнали размер зарплаты Семака по новому контракту с «Зенитом»
По информации издания, "Зенит" предложит Семаку зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Футбол
В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб
Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Спорт
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.