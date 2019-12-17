Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.

с чего всё началось

Как пояснил собеседник издания, все автопроизводители, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в следующем году гарантированно получат только 50% компенсаций, тогда как возмещение остальной половины будет напрямую зависеть от фактического уровня локализации производства.

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