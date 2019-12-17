Общество

Тарантас НьюсТарантас НьюсСМИ предупредили о возможном повышении цен на автомобили в РФ

Как пояснил собеседник издания, все автопроизводители, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в следующем году гарантированно получат только 50% компенсаций, тогда как возмещение остальной половины будет напрямую зависеть от фактического уровня локализации производства.
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с чего всё началось

Автопром лишают промсубсидий

Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.
Коммерсантъвчера в 14:15

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Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

РБК04:12

Правительство решило дифференцировать промсубсидии на утильсбор для автопроизводителей

ТАСС02:11

Автопром лишают промсубсидий

Коммерсантъвчера в 14:15

Промсубсидии увяжут с локализацией

Вести.Финансвчера в 22:08

СМИ: машины подорожают из-за урезания субсидий автопрому

Телеканал 360°вчера в 20:40

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

РИА Новостивчера в 16:32

«Ъ» спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

Интерфакс00:35
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
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Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона

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Lenta.ru 04:34
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Политика

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Авто

Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
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Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
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На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

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Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

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Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру

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По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
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«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

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Разработчики из Madmind Studio представили новый тизер своего хоррор-боевика Succubus — спин-оффа хоррора Agony, который вышел в мае 2018 года на PS4, Xbox One и PC, а в октябре этого года добрался до Switch.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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