Общество
Тарантас НьюсСМИ предупредили о возможном повышении цен на автомобили в РФ
Как пояснил собеседник издания, все автопроизводители, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в следующем году гарантированно получат только 50% компенсаций, тогда как возмещение остальной половины будет напрямую зависеть от фактического уровня локализации производства.
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с чего всё началось
Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.Коммерсантъвчера в 14:15
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Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
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Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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Садыков утверждает, что его насильно увез в другой район Динар Гафиятов. Полицейский якобы заставлял мужчину работать на ферме своего отца.
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Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Авто
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Шоу-бизнес
Николай Басков показал свою «роскошную» квартиру
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Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
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Авто
Porsche Macan GTS получает обновления
Компания Porsche представила обновленный Macan в прошлом году и теперь показала обновленную версию Macan GTS.
Авто
Продажи автомобилей Lada в ЕС за 11 месяцев снизились на 7,3%
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Авто
Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai Palisade в России
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Происшествия
Участкового избила жена в Кировской области
Участковый уполномоченный из Кирово-Чепецка подал заявление в полицию об избиении его женой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Министерства внутренних дел (МВД).
Политика
Единороссы не согласились на запрет снюса и смесей с никотином
Как указывается, в конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на торговлю в РФ насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями с никотином.
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Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Игры
Новый тизер хоррор-боевика Succubus — спин-оффа Agony
Разработчики из Madmind Studio представили новый тизер своего хоррор-боевика Succubus — спин-оффа хоррора Agony, который вышел в мае 2018 года на PS4, Xbox One и PC, а в октябре этого года добрался до Switch.