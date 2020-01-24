Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.

с чего всё началось

Цены на аренду жилья в России могут увеличиться вплоть до 20 процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупнейшие агентства недвижимости. Отмечается, что съем квартир в крупных городах страны подорожает на пять-десять процентов.

СМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Биатлон Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Технологии Эксперты предупредили о серьезной опасности наушников Эксперты предупреждают: так называемые «затычки» могут не только лишить пользователя слуха, но и спровоцировать развитие воспалительных процессов.

Общество Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Лолита удивила фанатов видео без макияжа Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.

Общество В Гидрометцентре пообещали зимний февраль Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Мать забайкальских детей-«маугли» лишена родительских прав Как сообщает ZAB.RU с экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, Елена Васильева была лишена родительских прав в отношении двух детей.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.

Общество В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.

Экономика Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.