Экономика
РИА НовостиСМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России
Цены на аренду жилья в России могут увеличиться вплоть до 20 процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупнейшие агентства недвижимости. Отмечается, что съем квартир в крупных городах страны подорожает на пять-десять процентов.
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Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.Известиявчера в 16:01
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