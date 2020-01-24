Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России

Цены на аренду жилья в России могут увеличиться вплоть до 20 процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупнейшие агентства недвижимости. Отмечается, что съем квартир в крупных городах страны подорожает на пять-десять процентов.
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с чего всё началось

Сдача дает: аренда жилья в 2020 году может подорожать на 10%

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.
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