Политика

RT на русскомRT на русскомGazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

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Лидер Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина

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Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
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Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Емельяненко с Исмаиловым

Александр Шлеменко, боец смешанного стиля (MMA), высказался о предстоящем бое Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, передает РИА "Новости".
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В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
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В Ираке в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
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Samsung продала гораздо больше 5G-смартфонов, чем планировала

Ранее на Международной выставке потребительской электроники IFA в Берлине в сентябре 2019 года Samsung заявил, что компания продала суммарно 2 миллиона устройств 5G.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
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Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Галатасарай».
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В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
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В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
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Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Нынешний Lexus LX, который поступил в продажу сегодня, дебютировал в 2008 модельном году.
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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
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Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
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Дочь Абрамовича показала свои пышные формы

Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
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Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
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Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
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