Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

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