Политика
RT на русскомGazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала
Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Единоборства
Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Емельяненко с Исмаиловым
Александр Шлеменко, боец смешанного стиля (MMA), высказался о предстоящем бое Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Армия и оружие
США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани
В Ираке в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Гаджеты
Samsung продала гораздо больше 5G-смартфонов, чем планировала
Ранее на Международной выставке потребительской электроники IFA в Берлине в сентябре 2019 года Samsung заявил, что компания продала суммарно 2 миллиона устройств 5G.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Футбол
«Галатасарай» интересуется Дзюбой
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Галатасарай».
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Авто
Lexus планирует обновить модельный ряд
Нынешний Lexus LX, который поступил в продажу сегодня, дебютировал в 2008 модельном году.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Названа лучшая диета в 2020 году
На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний
Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
Хоккей
«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.