Политика
РИА НовостиСМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Происшествия
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Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Акция: «МегаФон» продает два смартфона Samsung по цене одного
В магазине оператора «МегаФон» началась акция, в рамках которой можно приобрести смартфон Samsung – и получить в виде презента еще один аппарат этого же производителя.
Dgl.ru 08:09
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Prognozist вчера в 02:39
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Российские курорты могут открыться с 1 июля
Дегтярев выразил мнение, что после пандемии коронавируса цены на отдых в России снизятся, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов, однако он не исключил и подорожание их услуг.
Эхо Москвы 14:33
Общество
Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца
«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
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Астраханки стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса
Участницы образцовой студии танца "Сияние" из поселка Володарский по итогам зонального этапа стала финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы".
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Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
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Общество
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Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
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Ранее Центробанк уже давал рекомендации страховым компаниям предоставить возможность клиентам на время ограничительных мер получать полис ОСАГО без техосмотра.
Комиинформ 13:04
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США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
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Космос
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
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Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0
Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
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Apple предлагает сдавать старые Android-смартфоны для покупки iPhone
Американская корпорация современных технологий Apple готова предоставить скидку китайским клиентам на покупку iPhone при условии сдачи их смартфонов на базе операционной системы Android.
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Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56