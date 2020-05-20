Политика
РИА НовостиСМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
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В генпрокуратуре Украины возбудили дело о госизмене против Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 18:13
СМИ: На Украине возбудили дело из-за записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена
RT на русскомвчера в 18:40
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ИА Красная Весна вчера в 22:27
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Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
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Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
Bimru.ru вчера в 09:22
Политика
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
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Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Космос
Инфраструктуру космодрома Восточный доработают за 763 миллиона рублей
Госкорпорация «Роскосмос» потратит более 763,1 миллиона рублей на доработку инфраструктуры космодрома Восточный под запуски спутников связи «Гонец-М».
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
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Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
Происшествия
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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов продемонстрировал состояние лёгких женщины — пациента с COVID-19, которая с первого дня госпитализации была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM вчера в 23:48
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:30
Происшествия
В Екатеринбурге на улице Волгоградской прорвало трубу
На улице Волгоградской в Екатеринбурге сегодня утром прорвало трубу с горячей водой. Инцидент мог произойти из-за проведения опрессовок.
Вечерние Ведомости 00:01
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Общество
Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина
Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 22:10
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С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета вчера в 16:15
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Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
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