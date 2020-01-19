Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

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