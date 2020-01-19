Общество
РИА НовостиСМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ12:40
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле Перми
Четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
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Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
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Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
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Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей.
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Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле высказался о бывшем главном тренере московского "Спартака" Олеге Кононова.
Здоровье
Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты
Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту.
Наука
Сон помог вознаграждению улучшить зрительное обучение
Американские ученые выяснили, что позитивное подкрепление в виде вознаграждения улучшает процесс зрительного обучения только вместе со сном.
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Происшествия
На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»
Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Армия и оружие
Снаряд вне очереди: Минобороны закупит новейшие боеприпасы
Общество
Функция электронных чаевых появится в Системе быстрых платежей
В Системе быстрых платежей (СБП) планируется функция оплаты электронных чаевых по QR-коду, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир» и СБП).
Биатлон
Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
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России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Технологии
Microsoft сообщила об уязвимости нулевого дня в Internet Explorer
Корпорация Microsoft опубликовала рекомендации по безопасности, в которых описаны способы защиты от критической уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer, используемой в настоящее время злоумышленниками на практике.
Политика
В Киев доставили тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
На Украину из Ирана доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев. Самолет уже приземлился в Киеве в аэропорту «Борисполь».
Армия и оружие
НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ
В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.