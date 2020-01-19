Общество

РИА НовостиРИА НовостиСМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ12:40

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Основная часть доходов нового премьер-министра России является результатом инвестиций, пишет газета «КоммерсантЪ»

Эхо Москвы17:03

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ12:40

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС14:34

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

РИА Новости14:02

Новый глава правительства Мишустин оказался консервативным инвестором

Российская газета14:01

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском12:53

СМИ объяснили доходы семьи Мишустина консервативными инвестициями

РБК15:26
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