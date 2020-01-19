Общество

РИА НовостиРИА НовостиСМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ12:40

Подробнее о событии

Основная часть доходов нового премьер-министра России является результатом инвестиций, пишет газета «КоммерсантЪ»

Эхо Москвы17:03

СМИ объяснили доходы семьи Мишустина консервативными инвестициями

РБК15:26

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ12:40

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

РИА Новости14:02

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском12:53

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС14:34

Друзья и семья Михаила Мишустина: кто входит в ближний круг нового премьера

66.ruвчера в 07:00
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В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Российская газета 23:16
Политика

Как прошла конференция по Ливии в Берлине

Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.
RT на русском 16:56
Политика

Посол РФ прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Посол РФ в Польше Сергей Андреев считает, что заявления Варшавы о "переписывании истории" являются частью политической конъюнктуры.
Piter.tv 17 января в 13:46
Общество

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула

Британский принц Гарри рассказал, что решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, печалит его, передает Sky News.
Газета.Ru 19:33
Политика

Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем.
РБК 21:24
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IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года

Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.
3DNews 08:45
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Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?

Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Игромания.ру 15:57
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В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

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ТАСС 17 января в 21:04
Кино

«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США

Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
iReactor 23:20
Общество

Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
РБК 18:59
Наука

Молекула VISTA не дает иммунной системе бороться с раком

Ugpressa.ru 17 января в 10:57
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Общество

Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
РИА Новости 20:25
Шоу-бизнес

Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале

Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
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Общество

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Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.
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Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
OAnews 02:22
Футбол

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Чемпионат 12:05
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ 20:20
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском вчера в 08:57
Политика

Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов

Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Коммерсантъ 22:05
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК 22:00
Армия и оружие

Русские «Мистрали» утратили боевую мощь уже на берегу

Свободная Пресса 01:47
Баскетбол

«Денвер» проиграл «Индиане», Йокич оформил дабл-дабл

Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.
Спорт-Экспресс 22:54
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
Общество

США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Российская газета 21:31
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:07
Политика

Зеленский хочет избежать вовлечения Украины во внутренние дела США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что хотел бы избежать вовлечения Украины во внутренние дела США, сообщает Times of Israel.
РЕН ТВ 22:04
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости 11:56
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