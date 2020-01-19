Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Политика Как прошла конференция по Ливии в Берлине Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

Гаджеты IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.

Армия и оружие В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Кино «Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

Общество Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.

Шоу-бизнес Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Общество Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.

Общество США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Политика Зеленский хочет избежать вовлечения Украины во внутренние дела США Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что хотел бы избежать вовлечения Украины во внутренние дела США, сообщает Times of Israel.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.