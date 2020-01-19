Общество
РИА НовостиСМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Читать в источнике
Оценить2237
с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Политика
Как прошла конференция по Ливии в Берлине
Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.
Политика
Посол РФ прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Посол РФ в Польше Сергей Андреев считает, что заявления Варшавы о "переписывании истории" являются частью политической конъюнктуры.
Общество
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула
Британский принц Гарри рассказал, что решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, печалит его, передает Sky News.
Политика
Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем.
Гаджеты
IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года
Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.
Игры
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Армия и оружие
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Общество
Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
Наука
Молекула VISTA не дает иммунной системе бороться с раком
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Общество
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Общество
Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство
Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Армия и оружие
Русские «Мистрали» утратили боевую мощь уже на берегу
Баскетбол
«Денвер» проиграл «Индиане», Йокич оформил дабл-дабл
Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.
Общество
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Политика
Зеленский хочет избежать вовлечения Украины во внутренние дела США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что хотел бы избежать вовлечения Украины во внутренние дела США, сообщает Times of Israel.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.