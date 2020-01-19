Общество

РИА НовостиРИА НовостиСМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
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Основная часть доходов нового премьер-министра России является результатом инвестиций, пишет газета «КоммерсантЪ»

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Друзья и семья Михаила Мишустина: кто входит в ближний круг нового премьера

66.ruвчера в 07:00

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

РИА Новости14:02

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

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«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

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