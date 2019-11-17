Общество

Газета.RuГазета.RuСМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной области.
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с чего всё началось

Источник: российские универсальные десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму.
ТАСС00:09

Подробнее о событии

СМИ узнали характеристики новых десантных кораблей России

Телеканал 360°02:46

Источник: российские универсальные десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

ТАСС00:09

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Газета.Ru01:13

Универсальные российские десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

Известия00:37

Стало известно, сколько морпехов смогут перевозить новые российские десантные корабли

Взгляд.ру00:22

В Крыму построят корабли, способные перевозить по 900 морпехов

News.ru00:20

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Lenta.ru01:36
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Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Футбол

Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии

Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 02:38
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли

Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
News.ru вчера в 07:26
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Футбол

Константин Генич: «Матч с Бельгией показал, что при построении атаки мы слишком зависим от Головина»

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич заявил, что сборной России не хватало полузащитника Александра Головина в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).
Матч ТВ 03:14
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 15 ноября в 14:13
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Политика

СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

РБК 04:48
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей по Украине

News.ru вчера в 12:52
Космос

В Китае провели испытания аппарата для посадки на Марс

CNSA В Китае в присутствии официальных лиц и журналистов специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в районе города Хуайлай испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
РЕН ТВ 14 ноября в 03:09
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Фигурное катание

Орсер назвал этап Гран-при в Москве возрождением Медведевой

RT на русском 03:58
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

В Венеции подготовились к новому наводнению

Интерфакс 04:23
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Политика

США и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР

Life.ru 02:38
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко

С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
Спорт

Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Россия согласилась участвовать в разработке турецких истребителей

Взгляд.ру 04:21
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Lenta.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ 15 ноября в 22:22
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Здоровье

В Минздраве сообщили, что 98% недоношенных детей в России выживают

На территории России уровень выживаемости недоношенных детей составляет 98%.
News.ru 02:56
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
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