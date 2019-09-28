с чего всё началось

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в Овальном кабинете в 2017 году, пишет Washington Post со ссылкой на источники 28 сентября.

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Происшествия В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.

Политика В МИД Сирии оценили заявление о возможном переносе штаб-квартиры ООН Как сообщает РИА Новости, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дипломатам предстоит поставить вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США.

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