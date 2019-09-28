Политика
ИзвестияСМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в Овальном кабинете в 2017 году, пишет Washington Post со ссылкой на источники 28 сентября.
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Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.Коммерсантъвчера в 21:49
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Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы
Интерфаксвчера в 21:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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