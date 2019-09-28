с чего всё началось

Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Общество В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Культура Познер заявил о недопустимости ущемления развития родных языков Журналист и телеведущий Владимир Познер удивлен тем, что в Татарстане и других регионах России возник вопрос об изучении родных языков.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Политика На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.

Политика Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Технологии Суверенный интернет включили на Урале Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.

Авто Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался до дилеров Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.

Авто Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России Четвёртую строчку занял Chevrolet (55 тыс. экземпляров), пятую — Mitsubishi (48,3 тыс. автомобилей).В десятку самых популярных кроссоверов с пробегом также вошли Hyundai (36,8 тыс. штук), Kia (34,5 тыс. машин), BMW (29,5 тыс. экземпляров), Volkswagen (28,3 тыс. авто) и УАЗ (27,3 тыс. единиц).

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.

Путешествия Саудовская Аравия ввела туристические визы За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Происшествия Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане Взрыв произошел возле избирательного участка в афганском городе Кандагар спустя примерно час после того, как голосование началось на очередных выборах президента Афганистана, сообщает Sky News.

Гаджеты Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.