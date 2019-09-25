Политика
РИА НовостиСМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
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Президент Украины Владимир Зеленский будучи в 2014 году главой студии "Квартал 95" пытался с помощью МВД Украины принести свои извинения главе Чеченской республики Рамзану Кадырову пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.Народные новости22:35
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