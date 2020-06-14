Общество
Газета.RuСМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова. Так, ежемесячная прибыль актера составляет около трех миллионов рублей. Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до 1,5 млн рублей.
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с чего всё началось
Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил. Заказники Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей.Комсомольская правда09:00
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Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил
Комсомольская правда09:00
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Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Известия 14:23
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Армия и оружие
Названа главная субмарина 2020 года
Названа главная субмарина 2020 года.
Evo-rus.com 03:30
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Экономика
Крупный налоговый вычет могут оформить россияне
Федеральная налоговая служба (ФНС) поделилась разъяснениями Минфина касательно имущественного налогового вычета, оформить который может каждый россиянин, и вернуть до 260 тысяч рублей.
Shraibikus News 15:59
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирусом заразились еще 49 человек
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8 часов 14 июня зарегистрировано 2252 (+49) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус вчера в 21:14
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Армия и оружие
В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Здоровье
Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги
Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 20:53
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
Общество
Зачем сокращают русскую школу при посольстве России во Франции?
Париж, 15 июня 2020, 00:52 — REGNUM Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции.
REGNUM 17:52
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04