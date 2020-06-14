Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил. Заказники Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей.

с чего всё началось

"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова. Так, ежемесячная прибыль актера составляет около трех миллионов рублей. Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до 1,5 млн рублей.

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