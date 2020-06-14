Общество
Газета.RuСМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова. Так, ежемесячная прибыль актера составляет около трех миллионов рублей. Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до 1,5 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил. Заказники Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей.Комсомольская правда09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил
Комсомольская правда09:00
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Футбол
Сборная России запустила флешмоб в честь ЧМ-2018
Национальная команда предложила болельщикам вновь пережить радостные моменты чемпионата мира-2018, для этого любителям футбола нужно делиться историями с хэштегом #ИграемЗаВас.
Матч ТВ 05:21
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины
В матче 26-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Чемпионат 11:57
Кино
Фильм «Унесенные ветром» пострадал из-за расистского скандала
Evo-rus.com 11 июня в 13:24
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Атланте
Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Армия и оружие
Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам
Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
Общество
В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Единоборства
Мария Агапова из Казахстана победила в своём дебютном бою в UFC
Агапова «задушила» свою соперницу, после чего она сдалась. Теперь на счету представительницы Казахстана 10 боев, 9 побед и 1 поражение.
ГЛАС.RU 01:14
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Биатлон
Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки
Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат вчера в 10:03
Авто
Новый Land Rover Defender стал дефицитом во всём мире
К заказу будут доступны только 130 единиц Land Rover Defender в версии SE и HSE по начальной стоимости от 4 512 000 рублей.
32CARS.ru 12 июня в 11:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Политика
В Армении полиция задержала 252 участников оппозиционной акции
В Армении полиция задержала 252 участников акции, организованной в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:36
Транспорт
Все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро откроют 15 июня
Все 25 вестибюлей метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока, вновь откроются утром 15 июня.
Москва 24 12:45
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Общество
Аномальная жара прогнозируется со вторника в европейской части России
Температура воздуха выше нормы будет со вторника, 16 июня, в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 12 июня в 20:47
Общество
Со дна Невы подняли полковую пушку времен Великой Отечественной войны
В Кировском районе Ленинградской области торжественного подняли со дна Невы полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года.
Известия 11:13
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Evo-rus.com 12 июня в 14:23
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33