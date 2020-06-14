Общество

Газета.RuГазета.RuСМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова. Так, ежемесячная прибыль актера составляет около трех миллионов рублей. Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до 1,5 млн рублей.
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Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил. Заказники Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей.
Комсомольская правда09:00

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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru13:45

СМИ подсчитали доходы Ефремова

РИА Новости12:45

Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

Комсомольская правда09:00

СМИ подсчитали доходы Ефремова

Московский Комсомолец10:47

Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов

Взгляд.ру10:46

Подсчитаны доходы Ефремова

Lenta.ru10:05

Стали известны доходы Михаила Ефремова

Национальная служба новостей11:28
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