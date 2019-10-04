Политика
РИА НовостиСМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.Коммерсантъвчера в 12:09
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Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Происшествия
Житель страны получил первый штраф за курение на балконе
Из-за неосторожности при курении загорелась квартира Одним из первых штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Экономика
В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены
В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
Экономика
Минфин предложил составить список профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
Футбол
ФК «Уфа» примет грозненский «Ахмат»
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Происшествия
Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности
Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ
Журналистка не оценила распределение наград Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась разочарована объективностью ТЭФИ.
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Кино
В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.