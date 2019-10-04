Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.

с чего всё началось

Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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