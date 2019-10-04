Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.
Коммерсантъвчера в 12:09

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СМИ: у Киева есть резервный план по полной блокаде Донбасса

ТК Звезда09:54

СМИ узнали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Московский Комсомолец06:33

СМИ: Киев готовит резервный план по полной блокаде Донбасса

Life.ru08:54

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

РИА Новости08:18

СМИ: Донбасс ждет блокада в случае провала мирного соглашения

Телеканал 360°07:27

СМИ узнали о планах Киева полностью блокировать Донбасс в случае провала переговоров

Росбалт06:34

Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР

Национальная служба новостей09:16
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Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
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Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 09:13
Происшествия

Житель страны получил первый штраф за курение на балконе

Из-за неосторожности при курении загорелась квартира Одним из первых штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья.
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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 10:59
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Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
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В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Интерфакс 09:37
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Происшествия

CNN: 22 десантника пострадали в США во время прыжков с парашютом

ТАСС вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
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Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

Российская газета 13:11
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Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
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Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
ТАСС 05:32
Футбол

ФК «Уфа» примет грозненский «Ахмат»

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Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Происшествия

Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности

Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
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Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ

Журналистка не оценила распределение наград Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась разочарована объективностью ТЭФИ.
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У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина

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Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом

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Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину

Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
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Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте

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Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия

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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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