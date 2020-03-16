Армия и оружие
ИзвестияСМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
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Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.РИА Новости20:05
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США ввели новый контингент наемников на территорию Сирии
Транспорт
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Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.