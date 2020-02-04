Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.
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В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове

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Госсекретарь США признал, что Украина потеряла Крым навсегда

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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

РЕН ТВ18:50
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

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КГБ Белоруссии рассказал о размере взяток фигурантам «сахарного дела»

Размер взяток фигурантам белорусского «сахарного дела» составлял сотни тысяч долларов США.
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
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В Рунете заметно снизилось количество блокировок

Эксперты организации «Роскомсвобода» и «Агора» выяснили, что общее число блокировок в Рунете снизилось, сообщают «Ведомости».
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Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479

Комсомольская правда 17:50
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«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
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Уехавшая из России фигуристка Куракова пожаловалась на жизнь в Канаде

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Общество

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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
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Авто

«Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус

Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.
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Федор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий поединок летом или осенью.
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Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
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Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
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Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
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Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
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Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru 18:47
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Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
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Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Общество

С 1 февраля увеличились детские пособия

В 2020 году ФСС запланировал на пособия по материнству 670 млн рублей, 270 — на пособия по беременности и родам и 400 — на выплаты по уходу за малышами.
РИА 57 вчера в 09:14
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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