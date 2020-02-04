Политика
РИА НовостиСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.
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с чего всё началось
Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.Коммерсантъ12:48
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