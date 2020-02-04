с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

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Космос Иран приступил к разработке космических капсул для космонавтов По словам министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, научные институты страны приступили к разработке космических капсул для космонавтов.

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Шоу-бизнес Певицу МакSим госпитализировали Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

Технологии Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.