Политика
РИА НовостиСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.
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с чего всё началось
Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.Коммерсантъ12:48
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Шоу-бизнес
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Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Футбол
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Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса
Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
Здоровье
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Смотрите такжеВ регионах страны растёт число заболевших гриппом и ОРВИ "Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах РФ, а также в восьми центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ )", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Google впервые рассказала о зарабатываемых на YouTube миллиардах
Компания Google впервые раскрыла информацию о том, сколько зарабатывает на рекламе в видеохостинге YouTube.
Армия и оружие
Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
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Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
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Футбол
Румменигге: Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите
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Авто
Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры
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Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Культура
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Технологии
Twitter начнет маркировать фейковые фотографии и видео
С марта 2020 года социальная сеть Twitter будет маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.
Политика
NI назвал советские танки КВ «катастрофой»
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Авто
Обновленный Changan CS75FL вот-вот приедет в Россию
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Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Общество
Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье
Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.