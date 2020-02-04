с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Шоу-бизнес Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.

Здоровье Врачи назвали причины роста заболеваемости раком Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.

Экономика Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.

Шоу-бизнес Мила Йовович показала новорожденную дочь Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.

Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.

Здоровье В 23 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ Смотрите такжеВ регионах страны растёт число заболевших гриппом и ОРВИ "Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах РФ, а также в восьми центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ )", - говорится в сообщении ведомства.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Футбол Румменигге: Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Хосеп Гвардиола, возглавляя мюнхенский клуб, хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.

Авто Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.

Политика ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Технологии Twitter начнет маркировать фейковые фотографии и видео С марта 2020 года социальная сеть Twitter будет маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.

Авто Обновленный Changan CS75FL вот-вот приедет в Россию До сих пор в России предлагали дорестайлинговый вариант «семьдесят пятого», однако уже в феврале состоится презентация обновленной версии CS75FL.