Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

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