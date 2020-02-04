Политика
RT на русскомСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Происшествия
Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Общество
В Британии запретят авто на бензине с 2035 года
Изначально запрет планировалось ввести к 2040 году.
Авто
Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Экономика
В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных
В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей.
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Происшествия
Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера
Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Футбол
Холанд побил очередное индивидуальное достижение в Бундеслиге
Как сообщает "Чемпионат", 19-летний норвежец, забив семь мячей за "шмелей" в немецком первенстве, стал единственным футболистом в истории Бундеслиги, который оформил столько голов в первых трех встречах турнира.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Экономика
Прогноз по курсу рубля: паника на рынках потопит рубль
По данным аналитиков, на финансовых рынках царит сильная напряженность, которая влияет и на курс рубля, вплотную подобравшегося к отметке в 64 за доллар.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Экономика
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Культура
Названы предполагаемые даты выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
К радости многочисленных поклонников, появились сведения о предполагаемых датах выхода седьмого сезона нашумевшего сериала «Сваты».
Общество
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Мясников говорит, что соотношение умерших и выздоровевших является неинформативным показателем.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Политика
Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов
Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Hyundai остановит корейские заводы из-за китайского коронавируса
Hyundai и другие корейские производители в последние годы активно наращивали взаимодействие с китайскими производителями: как уточняет Automotive News, в прошлом году объем импорта комплектующих составил 1,56 млрд долларов, тогда как в 2018-м в Корею из Китая ввезли деталей на 1,47 млрд.