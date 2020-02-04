Политика

RT на русскомRT на русскомСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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с чего всё началось
Как выяснило украинское издание НВ
, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.
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