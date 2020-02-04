Политика
RT на русскомСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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с чего всё началось
Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.Коммерсантъ12:48
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Футбол
Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе
Если верить информации, которую недавно в своём телеграм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Футбол
«Ливерпуль» выпустил самый юный состав в своей истории
"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
Здоровье
Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Политика
Путин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Кино
Режиссер заставил актрису Юлию Снигирь полностью раздеться
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Футбол
«Гранада» не пустила «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании
Футболисты «Валенсии» потерпели поражение от «Гранады» в четвертьфинале Кубка Испании.
Футбол
«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
ЕСПЧ принял жалобу Навального и «Медиазоны» на цензуру из-за расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Медиазоны» и Алексея Навального на цензуру со стороны властей России из-за запрета части расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.
Игры
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Космос
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
Культура
Элайджа Вуд и Little Big станцевали Skibidi
Музыкальный коллектив Little Big, которому в числе прочих предсказывают выступление на ближайшем «Евровидении», исполнил свой коронный танец с приглашенной знаменитостью.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении в Крым
Президент Турции Реджеп Эрдоган может воспользоваться недавним приглашением посетить Крым и самостоятельно изучить положение крымских татар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию во Франции
Политика
Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию
Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
Наука
Древнейший бамбук был хвойным растением
Шоу-бизнес
«Круто, но пугающе»: Дарья Мороз показала стильное фото с дочерью
Удивительное фото опубликовала на своей странице в Instagram актриса театра и кино Дарья Мороз, где они вдвоем с дочерью под одним пиджаком, а руки Дарьи прижаты к своей голове и голове ребенка таким образом, как будто обе еще спят.
Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.