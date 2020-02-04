с чего всё началось

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Хоккей Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке «Вашингтона» Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на утренней тренировке случайно угодил шайбой в шлем голкиперу Илье Самсонову, в результате чего тот получил повреждение.

Общество Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Армия и оружие Турция обстреляла российских военных в Сирии Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.

Футбол Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Технологии Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.

Происшествия Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Армия и оружие Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35 «Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Хоккей «Фрелунда» стала победителем хоккейной Лиги чемпионов «Фрелунда» выиграла Лигу чемпионов в четвертый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах.