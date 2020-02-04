Политика
RT на русскомСМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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с чего всё началось
Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.Коммерсантъ12:48
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Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
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Общество
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Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
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