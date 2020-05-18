Общество
Rambler News ServiceСМИ рассказали о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
14 мая друг семьи Рамазан Рабаданов рассказал телеканалу "360", что отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы и находится в стабильно тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.ТАСС Спорт07:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 15:43
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане
Москва, 18 мая 2020, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии.
REGNUM 10:37
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Группа экспертов из Медицинского университета Бейлор в Хьюстоне смогли создать специальный мозговой имплантат, который позволяет слепым людям «видеть» форму букв.
Evo-rus.com 13:47
Здоровье
Вакцины от коронавируса на людях успешно испытали в США
Компания Moderna провела первую фазу испытаний вакцины: у всех участников исследования выработались антитела, а серьезных побочных эффектов обнаружено не было, сообщается в пресс-релизе, опубликованном изданием CNN.
Live24 13:46
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
Федеральное сетевое агентство Германии отвергло заявку оператора «Северного потока-2» AG на освобождение трубопровода от норм Газовой директивы Евросоюза.
Актуальные Новости 10:44
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
РБК 08:37
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
Общество
В США число случаев коронавируса превысило полтора миллиона
В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось почти на семь тысяч, превысив полтора миллиона, пишет Reuters.
Газета.Ru 13:19
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Футбол
ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро
Отмечается, ему готовы предложить заработную плату в размере 1,2 миллиона евро за один сезон.
Vprognoze.ru 16:25
Политика
Аксенов назвал порчей бумаги украинскую стратегию «деоккупации» Крыма
Планы "деоккупации" Крыма, разработанные Министерством иностранных дел Украины, останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги, считает глава российского региона Сергей Аксенов.
ТАСС 15:43
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не боится подчеркнуть «недостатки фигуры» комбинезоном цвета металлик
В кадре певица танцует в «опасном» комбинезоне цвета металлик — такие вещи могут подчеркнуть то, что общество привыкло считать недостатками.
Passion.ru 16:37
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Авто
Toyota возрождает модель Venza: теперь это модный кроссовер
Venza базируется на той же архитектуре TNGA-K, что и Highlander нового поколения, а это значит, что кроссовер должен порадовать водителей точной управляемостью и устойчивостью.
5 колесо 14:30
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23