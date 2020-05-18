Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

с чего всё началось

14 мая друг семьи Рамазан Рабаданов рассказал телеканалу "360", что отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы и находится в стабильно тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе.

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