Общество
Rambler News ServiceСМИ рассказали о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
14 мая друг семьи Рамазан Рабаданов рассказал телеканалу "360", что отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы и находится в стабильно тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе.
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Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.ТАСС Спорт07:44
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В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов
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Почему израильские спутники летают не как все?
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С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
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Новый смартфон iPhone 12 от компании Apple может получить 5,4-дюймовый дисплей разрешением 131 на 64 пикселей.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
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Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
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Кризис повысил спрос на апартаменты
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02