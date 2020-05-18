Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ рассказали о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

14 мая друг семьи Рамазан Рабаданов рассказал телеканалу "360", что отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы и находится в стабильно тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе.
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Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
ТАСС Спорт07:44

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У отца Хабиба Нурмагомедова обнаружено серьезное поражение легких

Российская газета12:24

Появились сведения о состоянии вышедшего из комы отца Нурмагомедова

Взгляд.ру11:00

Источник: у Абдулманапа Нурмагомедова серьезное поражение легких

Газета.Ru10:54

СМИ: Отец Хабиба не может разговаривать и двигаться

Матч ТВ10:53

Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова

Lenta.ru10:40

Состояние отца Нурмагомедова остается тяжелым

Pravda.Ru08:58

Источник рассказал о состоянии отца Нурмагомедова

RT на русском08:44
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Происшествия

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Вести.Ru 12:04
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Здоровье

В Хабаровском крае пересчитают выплаты медработникам за COVID-19

Стимулирующие выплаты медработникам за работу с заражёнными коронавирусом пациентами пересчитают в ближайшее время, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы краевого правительства.
Хабаровский край сегодня 04:45
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Армия и оружие

ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства

Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости 14:05
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Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия 14:43
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Политика

Путин проведет совещание по выплатам медикам

Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
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Экономика

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

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Общество

Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Общество

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