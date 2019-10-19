Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ. ТАРК «Адмирал Нахимов» находится на модернизации с 1999 года, фактически его ремонт начался лишь в 2013 году.
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Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

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Общество

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Армия и оружие

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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 21:25
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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В Челябинске в городской больнице №6 уволились сразу три сотрудника травмпункта из-за недовольства низкой зарплатой.
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Армия и оружие

Командующий отрядами сирийских курдов может вскоре посетить США

Турки обязались приостановить боевые действия на 120 часов и дать возможность курдам покинуть создаваемую Турцией 30-километровую пограничную зону безопасности.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

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Лобода показала новое фото с солистом Rammstein

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«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов

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