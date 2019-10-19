Армия и оружие
КоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ. ТАРК «Адмирал Нахимов» находится на модернизации с 1999 года, фактически его ремонт начался лишь в 2013 году.
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