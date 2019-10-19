Армия и оружие
КоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ. ТАРК «Адмирал Нахимов» находится на модернизации с 1999 года, фактически его ремонт начался лишь в 2013 году.
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Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Происшествия
Прорыв дамбы в Красноярском крае: в МЧС уточнили число погибших
В результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибло шесть человек, сообщили в МЧС. Еще 10 человек считаются пропавшими без вести.
Свободная Пресса вчера в 22:05
Происшествия
В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего
Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.
Известия 23:02
Политика
В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе
Напомним, что ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Украина уже приняла соответствующие законы по амнистии в рамках Минских соглашений, которая будет возможна после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
Российская газета вчера в 10:55
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили 17 октября в 08:54
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия
В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников
Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва 16:08
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Общество
Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше
Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
Известия 22:53
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Рамблер 17 октября в 20:02
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Футбол
Ярославский «Шинник» крупно обыграл воронежский «Факел»
Форвард ярославцев мягко перебросил мяч в девятку – и с этого момента на поле была только одна команды – «Шинник».
Городские новости (г. Ярославль) 12:20
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК вчера в 18:33
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна 10:52
Политика
На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
Аргументы и Факты 12:41
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения
Как стало известно агентству РИА Новости, в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в "треугольнике" между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освободили все месторождения углеводородов.
Московский Комсомолец 22:53
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском 23:30
Авто
Стартовали продажи обновленного кроссовера Mazda CX-4
Компания Mazda объявила старт приема заявок на обновленную модификацию купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 00:33
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета 17 октября в 14:45
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
Более 50 человек были задержаны на всей территории испанского автономного сообщества Каталония в ходе беспорядков, происходивших в день всеобщей забастовки в пятницу и в ночь на субботу.
РИА Новости 03:51