Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

«Циркон» будет впервые запущен с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков» — в конце 2019 года, говорили ранее источники. До этого испытания ракеты проводились только с берега. По данным российских СМИ, «Цирконами» вооружат и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Самым опасным российским боевым кораблём оказался советский крейсер с 30-летней историей

Avia.pro04:28

Объяснена бесполезность «Адмирала Нахимова» в борьбе с США

Lenta.ru07:37

Полковник в отставке объяснил, почему самый опасный корабль России не поможет в конфликте с США

URA.Ru05:20

Крейсер «Адмирал Нахимов» назвали бесполезным в борьбе с США

News.ru07:56

СМИ рассказали о переоснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

РИА Новостивчера в 19:53

Military Watch: Почему министру обороны РФ не нужны авианосцы

Военное обозрениевчера в 10:38

Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

Российская газетавчера в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Происшествия

СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Футбол

Слуцкий побил рекорд Кумана: это лучший старт «Витесса» в истории

В очередном туре Эредивизи команда Леонида Слуцкого обыграла на выезде «Венло» со счетом 4:0 и набрала 23 очка после десяти туров.
Sports.ru 04:42
Общество

Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек

В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Армия и оружие

Стреляют по своим же: как ВСУ имитируют атаку со стороны ДНР

Неделю назад в Сети появилось видео, на котором жители села Золотое рассказывают, как ВСУ имитируют обстрелы со стороны ДНР.
ТК Звезда 03:51
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Авто

Hummer возродят в виде электромобиля

Под маркой Hummer концерн GM с 1992 года предлагал на потребительском рынке вездеходы на базе армейских транспортеров M998 Humvee, а с 2002 года - также стилизованные под него внедорожники на базе моделей Chevrolet.
Российская газета 08:00
Политика

Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море

Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Общество

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия

В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»

В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Вести.Ru 07:16
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Политика

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Религия

Патриарх Кирилл вручил орден губернатору Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Русской Православной Церкви Серафима Саровского Второй степени.
БрянскToday 05:53
Шоу-бизнес

Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Телепрограмма 17 октября в 09:51
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Политика

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Общество

В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв

Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Авто

Названы 10 среднеразмерных кроссоверов с наименьшим расходом топлива

Проведя собственное исследование, эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов (SUV-C) на российском рынке.
Автоновости дня 01:32
Происшествия

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе «Таврида»

Пять пассажиров микроавтобуса, в числе которых один ребенок, и водитель получили в ДТП травмы различной степени тяжести.
Севастополь.ру 04:26
Футбол

«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву

Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Политика

Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым

Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное