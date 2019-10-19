Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

«Циркон» будет впервые запущен с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков» — в конце 2019 года, говорили ранее источники. До этого испытания ракеты проводились только с берега. По данным российских СМИ, «Цирконами» вооружат и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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Назван самый опасный военный корабль России

URA.Ruвчера в 22:24

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В американских СМИ назвали атомный крейсер «Адмирал Нахимов» самым опасным кораблем ВМФ РФ

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Взгляд.рувчера в 21:07
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
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В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

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Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

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Piter.tv 18 октября в 08:49
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Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона проиграл с разгромным счетом команде «Торонто» в матче 1/8 финала в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
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Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
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Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
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Илон Маск выступил на Краснодарском форуме

Американский предприниматель Илон Маск выступил на Краснодарском форуме по видеосвязи.
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У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
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В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Умер российский теннисист Александр Волков

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Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

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Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
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Эксперты: Гены помнят прошлые обиды

По мнению экспертов, итоги исследования свидетельствуют о наличии некоего регуляторного рычага, управляющего генными структурами и держащего их в состоянии повышенной готовности.
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