Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

«Циркон» будет впервые запущен с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков» — в конце 2019 года, говорили ранее источники. До этого испытания ракеты проводились только с берега. По данным российских СМИ, «Цирконами» вооружат и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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