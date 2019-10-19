Армия и оружие
КоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
«Циркон» будет впервые запущен с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков» — в конце 2019 года, говорили ранее источники. До этого испытания ракеты проводились только с берега. По данным российских СМИ, «Цирконами» вооружат и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
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РЕН ТВ вчера в 19:58
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«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
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Kinonews.ru вчера в 17:26
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Астроном: открытия нобелиатов помогут человечеству найти планеты для колонизации
Наработки ученых, которые в 2019 году получили Нобелевскую премию по физике, помогут человечеству найти планеты, которые в будущем можно будет колонизировать, считает ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической лаборатории РАН Олег Верходанов.
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Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
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Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
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Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Здоровье
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По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru вчера в 02:55
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
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Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Футбол
«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
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В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
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Атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" Апелляционный суд округа Свеа закончил 17 октября основные слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" о поставках газа на Украину.
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Власти разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Американцы бросили свою военную базу в Сирии
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Рейтинг самых быстрых в работе смартфонов был представлен китайским бенчмарком Master Lu.
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Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
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