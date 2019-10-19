Армия и оружие
КоммерсантъСМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
«Циркон» будет впервые запущен с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков» — в конце 2019 года, говорили ранее источники. До этого испытания ракеты проводились только с берега. По данным российских СМИ, «Цирконами» вооружат и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Газета.Ru 02:45
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Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Российская газета 01:40
Армия и оружие
Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР
РИА Новости вчера в 06:26
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Наука
Рацион отца влияет на потомство: что есть, чтобы дети были здоровы
На здоровье ребенка влияет не только рацион матери, но и то, чем питается отец.
Московский Комсомолец 18 октября в 04:09
Футбол
Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах
Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
Российская газета 02:51
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском 05:32
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Футбол
«Уфа» и ЦСКА показали формы на матч
Soccer.ru 05:04
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV вчера в 09:52
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv 18 октября в 09:12
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Политика
Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
РИА Новости вчера в 13:00
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Космос
NASA разрабатывает самоходный аппарат для поисков залежей льда на южном полюсе Луны
Лунный ровер, предназначенный для поисков залежей льда в районе южного полюса Луны, планирует создать к 2022 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
ТАСС 17 октября в 01:36
Шоу-бизнес
Лобода выложила фото с солистом Rammstein
С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.
Московский Комсомолец 18 октября в 04:26
Культура
Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой
Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер вчера в 03:51
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек
Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ 18 октября в 21:44