"Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны — города Маската", — отмечается в публикации. По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.

СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане

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