Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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В Хабаровском крае расконсервировали советский бомбардировщик: ответ США

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В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Пропускную способность дорожных сетей научились прогнозировать

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