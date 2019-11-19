Армия и оружие
Газета.RuСМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Экономика
Чем Bitcoin лучше доллара США. Криптовалюте пообещали резкий рост курса
Преимущество Bitcoin перед долларом США заключается в убывающей инфляции, заявил аналитик и трейдер Ронни Моас.
Космос
NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами
Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Политика
В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору
В подходах России и Японии к заключению мирного договора сохраняются принципиальные расхождения, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Армия и оружие
И Польша прекратит своё существование — эксперт
Издание Mysl Polska в качестве первого сценария войны между Россией и США описало нанесение вооружёнными силами США массированного удара, в том числе и с использованием средств ядерного нападения.
Общество
В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия
Согласно официальному ответу Минюста в ЕСПЧ, правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Футбол
«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Экономика
Сахалинцам напоминают о выплатах из средств пенсионных накоплений
Выплата из средств пенсионных накоплений на Сахалине и Курилах назначается в соответствии с прежним пенсионным возрастом: с 50 лет — женщинам и с 55 лет — мужчинам, если к этому возрасту они уже заработают "условное" право на установление досрочной страховой пенсии по старости.
Кино
Сборы «Джокера» в прокате превысили $1 млрд
Фильм Тодда Филиппса «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные порталом IMDb.
Здоровье
В Одессе из-за вспышки вируса Коксаки на карантин закрыта школа
Одна из общеобразовательных школ Одессы из-за вспышки вируса Коксаки закрылась на карантин.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.