Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Газета.Ru14:25

Россия расконсервировала Ту-22М3 для своих ВКС

Московский Комсомолец10:49

СМИ: Россия достала из заначки ракетоносец

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Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

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Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Lenta.ru07:53

«Military Watch»: Россия достала из «заначки» ракетоносец

ГЛАС.RU07:02

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Известия09:42
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Чем Bitcoin лучше доллара США. Криптовалюте пообещали резкий рост курса

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NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

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Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru 11:12
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

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Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
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И Польша прекратит своё существование — эксперт

Издание Mysl Polska в качестве первого сценария войны между Россией и США описало нанесение вооружёнными силами США массированного удара, в том числе и с использованием средств ядерного нападения.
REGNUM 04:35
Общество

В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия

Согласно официальному ответу Минюста в ЕСПЧ, правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Коммерсантъ 07:02
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Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
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Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Футбол

«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:49
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости 17:26
Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
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Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
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Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Общество

Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену

РБК вчера в 17:18
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм

Российская газета 10:03
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Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Блокнот.ру 07:53
Экономика

Сахалинцам напоминают о выплатах из средств пенсионных накоплений

Выплата из средств пенсионных накоплений на Сахалине и Курилах назначается в соответствии с прежним пенсионным возрастом: с 50 лет — женщинам и с 55 лет — мужчинам, если к этому возрасту они уже заработают "условное" право на установление досрочной страховой пенсии по старости.
Сахалин.Инфо 18:00
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Сборы «Джокера» в прокате превысили $1 млрд

Фильм Тодда Филиппса «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные порталом IMDb.
Национальная служба новостей вчера в 10:52
Здоровье

В Одессе из-за вспышки вируса Коксаки на карантин закрыта школа

Одна из общеобразовательных школ Одессы из-за вспышки вируса Коксаки закрылась на карантин.
ИА Новороссия вчера в 11:00
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В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме

Вести.Ru 14:49
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru 15:23
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