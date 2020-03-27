В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.

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Происшествия В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Здоровье В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".

Происшествия Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.

Авто Skoda объявила скидки на автомобили в апреле Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).

Общество Названо число пациентов Коммунарки На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.