Коронавирус

Shraibikus NewsShraibikus NewsСМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
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СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

РБКвчера в 21:43

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

Известиявчера в 16:56

«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов

Московский Комсомолецвчера в 17:39

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Lenta.ruвчера в 18:39

Итальянцы столкнулись с отсутствием денег из-за карантина

News.ruвчера в 15:52

СМИ сообщило об отчаянной экономической ситуации в Италии

РЕН ТВвчера в 15:51

«Нас морят голодом»: СМИ рассказало об отчаянной ситуации в Италии

РИА Новостивчера в 15:14
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Общество

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Гаджеты

Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H

В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.
Игромания.ру 02:39
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело 27 марта в 04:24
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля» Шакири

Интерес к игроку сборной Швейцарии проявляет несколько клубов, среди них называются ЦСКА, «Севилья» и «Рома».
Sport24.ru 02:46
Происшествия

Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске

Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Atas.info 02:17
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News вчера в 11:24
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке губернатор города Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 23 июня, сообщает Reuters.
РБК вчера в 14:48
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия вчера в 07:47
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня 27 марта в 06:45
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

РБК вчера в 17:31
Футбол

Капитаны испанских клубов выступили против снижения зарплат

Федерация футбола Испании на днях провела конференцию с клубами Примеры и Сегунды.
Soccer.ru 02:39
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
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