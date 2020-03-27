Коронавирус
Shraibikus NewsСМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
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«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов
Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Общество
От коронавируса впервые умер младенец
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Гаджеты
Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H
В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Футбол
ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля» Шакири
Интерес к игроку сборной Швейцарии проявляет несколько клубов, среди них называются ЦСКА, «Севилья» и «Рома».
Происшествия
Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске
Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке губернатор города Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 23 июня, сообщает Reuters.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Футбол
Капитаны испанских клубов выступили против снижения зарплат
Федерация футбола Испании на днях провела конференцию с клубами Примеры и Сегунды.
Общество
Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Общество
Названо число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Здоровье