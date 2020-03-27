Коронавирус

Shraibikus NewsShraibikus NewsСМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
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СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

РБКвчера в 21:43

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Lenta.ruвчера в 18:39

«Нас морят голодом»: СМИ рассказало об отчаянной ситуации в Италии

РИА Новостивчера в 15:14

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

Известиявчера в 16:56

Итальянцы столкнулись с отсутствием денег из-за карантина

News.ruвчера в 15:52

СМИ сообщило об отчаянной экономической ситуации в Италии

РЕН ТВвчера в 15:51

«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов

Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:05
Экономика

Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 04:12
Политика

Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян

"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.
Газета.Ru 02:16
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Происшествия

В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом

В Башкирии выявили еще один случай заражения инфекционным коронавирусом.
Горобзор.ру 04:31
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 03:36
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 14:42
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

Конор Макгрегор призвал поклонников соблюдать режим самоизоляции

Во время карантина боец посоветовал подписчикам проводить домашние тренировки.
Говорит Москва 02:57
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:34
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат 27 марта в 16:07
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 1264

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1264 человек.
РЕН ТВ вчера в 05:04
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Единоборства

Уайт — о бое Нурмагомедова и Фергюсона: каждый раз мои планы рушатся

Напомним, что в одном из интервью Уайт заявил, что для проведения боя российского бойца Нурмагомедова против американца Фергюсона у него на заметке 4-5 мест.
Лезги газет 03:48
Шоу-бизнес

Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.
Слово и Дело вчера в 13:32
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Космос

Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
ИноСМИ 04:17
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 27 марта в 15:07
Кино

Что известно о режиссерской версии «Лиги справедливости»

Газета.Ru 26 марта в 05:09
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