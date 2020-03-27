В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500 Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Экономика Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Политика Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян "В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Общество В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Общество В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.

Общество Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.

Общество Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Шоу-бизнес Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.

Армия и оружие Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

Космос Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат) Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.