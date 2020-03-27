Коронавирус
Shraibikus NewsСМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
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«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов
Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Политика
Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян
"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.
Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом
В Башкирии выявили еще один случай заражения инфекционным коронавирусом.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
Конор Макгрегор призвал поклонников соблюдать режим самоизоляции
Во время карантина боец посоветовал подписчикам проводить домашние тренировки.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 1264
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1264 человек.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Единоборства
Уайт — о бое Нурмагомедова и Фергюсона: каждый раз мои планы рушатся
Напомним, что в одном из интервью Уайт заявил, что для проведения боя российского бойца Нурмагомедова против американца Фергюсона у него на заметке 4-5 мест.
Шоу-бизнес
Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным
Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.
Армия и оружие
Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой
В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Космос
Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)
Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Кино