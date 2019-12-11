Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMСМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле.
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Стали известны подробности о параличе Заворотнюк

Lenta.ru07:55

Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала информацию о том, что актриса на всю жизнь останется парализованной

Вокруг ТВ09:21

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о параличе у актрисы

Woman.ru10:06

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

StarHit.ru08:01

Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

News.ru11:14

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Газета.Ru07:41

«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной

Дни.ру07:29
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Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
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В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
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РЕН ТВ вчера в 18:34
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
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Вполне логично предположить, что речь идет о юбилейном флагмане Xiaomi Mi 10.
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Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

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Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

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Политика

Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят в Раде

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.
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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

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Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии

На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
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На мероприятии в Кении компания HMD Global представила бюджетный смартфон под названием Nokia C1.
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Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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