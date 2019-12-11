Шоу-бизнес
REGNUMСМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле.
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Политика
На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Экономика
Автодилеры просят ограничить тарифы по бесконтактным платежам
Продавцы автомобилей попросили Центробанк ограничить тарифы комиссии при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 нацелился на самую быструю память Samsung
Вполне логично предположить, что речь идет о юбилейном флагмане Xiaomi Mi 10.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Происшествия
Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях
Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
Политика
Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят в Раде
Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Общество
В турецкой Анталье объявлен высший уровень погодной опасности
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Армия и оружие
Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии
На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
Гаджеты
Nokia C1 – смартфон на Android Go за $59
На мероприятии в Кении компания HMD Global представила бюджетный смартфон под названием Nokia C1.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Наука
В Южной Корее разработали роботизированные контактные линзы
Политика
Путин призвал глав регионов четко реагировать на обращения ветеранов
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов максимально чутко и в кратчайшие сроки реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Общество
Россия оказалась в хвосте списка стран из мирового «индекса протестов»
Россия и Казахстан оказались в конце рейтинга, отражающего уличную активность оппозиции разных стран мира.